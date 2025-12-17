Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платежных терминалов, банкоматов и систем учета, обеспечивающих бесперебойное обслуживание клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активно умные устройства внедряются также в ИТ-сфере, логистике и транспорте, а также в строительстве и девелопменте. По итогам года общее количество М2М-устройств в Волгоградской области выросло на 14% по сравнению с 2024 г. В логистике и транспортной отрасли технологии используются для мониторинга транспорта, контроля маршрутов и состояния техники, а в строительстве для координации работы оборудования и управления процессами на объектах.

М2М-решения становятся все более востребованными и в коммерческом секторе региона, компании используют автоматизированный обмен данными для повышения операционной эффективности, снижения издержек и повышения прозрачности бизнес-процессов. Рост числа подключенных устройств отражает общий тренд на цифровизацию экономики Волгоградской области и переход бизнеса к более технологичным моделям управления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Бизнес довели до крайности. Российские компании почти перестали внедрять ИБ-системы мониторинга – они слишком дорогие

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще