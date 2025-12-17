«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»

«1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отчетности, кадровая работа, настроено планирование продаж, закупок, упорядочены складские и производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Завод «Электроприбор» («Элпри») – разработчик и производитель электромагнитных реле и электротехнического оборудования. Ранее завод использовал программный продукт «1С:Управление производственным предприятием 8» для упорядочивания процессов в компании. Руководством было принято решение модернизировать систему управления предприятием и усовершенствовать ведение кадрового учета и расчета заработной платы.

Главные цели проекта: полная автоматизация кадровых процессов, расчета заработной платы и сдачи отчетности, поддержка изменений законодательства, снижение налоговых рисков и стоимости эксплуатации информационной системы.

В качестве партнера по реализации проекта выбран офис компании «1С-Рарус» в Казани. Интегратор внедрил два продукта: «1С:ERP Управление предприятием» – для автоматизации оперативного, регламентированного учета, производства, склада, продаж, закупок; «1С:Зарплата и управление персоналом» – для автоматизации кадровых процессов, расчета зарплаты с учетом актуальных требований законодательства.

В ходе переноса нормативно-справочной информации из предыдущей системы «1С:Управление производственным предприятием 8» проведена работа по ее нормализации: исключены задвоения по контрагентам, договорам, сокращено количество номенклатурных позиций за счет удаления неактуальных элементов, проведена работа по актуализации ресурсных спецификаций. Как результат, сокращена вероятность выбора ошибочных элементов, в системе формируются более точные отчеты.

Многие процессы, которые ранее были более трудоемкими, сейчас выполняются гораздо проще: сдача отчетности, выставление счетов контрагентам при закрытии месяца. Внедрены удобные типовые отчеты вместо лимитно-заборных карт для учета движения материальных ценностей на складе и в производственных процессах.

Елена Высотина, заместитель генерального директора по экономике, управлению персоналом и режиму, АО «Завод «Электроприбор»: «Внедренные системы доработаны с учетом особенностей нашего предприятия. Например, в «1С:ЗУП» настроен автоматический расчет оплаты за праздничные дни и сверхурочную деятельность по особой формуле, также появилась возможность автоматического расчета доплаты по среднему заработку в больничном листе. Это важные изменения, которые значительно экономят время отдела кадров».

Настроена интеграция между «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Из «1С:ERP» передаются данные о выработке сотрудников для начисления сдельной заработной платы. Из «1С:Зарплата и управление персоналом» в «1С:ERP Управление предприятием» транслируется информация для отражения в бухгалтерском, регламентированном учете, а также резервы по оплате труда.

Автоматизировано 200 рабочих мест. Сотрудники «1С-Рарус» провели обучение для персонала завода, компании продолжают сотрудничество в рамках договора сопровождения.