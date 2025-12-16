Разделы

Веб-сервисы
|

Россияне выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца

Аналитики «Авито» провели опрос и узнали, как россияне оценивают продавцов на платформе, что вызывает доверие, а что — настораживает перед покупкой. Оказалось, что девять из 10 россиян проверяют продавца перед заключением сделки, и большинство смотрит на рейтинг и отзывы. Также для трети покупателей важно наличие у продавца значка о прохождении верификации — чаще других на этот фактор обращает внимание молодежь. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Большинство россиян (66%) активно совершают покупки на «Авито» и внимательно изучают продавца и товар перед заключением сделки. Самым важным фактором доверия опрошенные называют реальные фотографии товара: на них ориентируются 63% покупателей. Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Еще 52% обращают внимание на цену — она должна быть близкой к средней по рынку и без подозрительных скидок.

Значки о прохождении верификации («Документы проверены» или «Реквизиты проверены») проверяют более трети (36%) пользователей — они являются дополнительным подтверждением надежности продавца. Чаще всего на эту деталь обращают внимание молодые пользователи 18-24 лет (40%). Реже — пользователи старшего возраста (34% среди опрошенных 45-54 лет). Сейчас верификацию на «Авито» можно пройти через «Госуслуги», по паспорту или водительским правам, реквизитам компании, а также через ID-сервисы крупнейших банков.

Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации.

Когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей стоимости, большинство (53%) выберут того, у кого есть значок о прохождении верификации и выше рейтинг. При этом 65% готовы даже переплатить за сделку с продавцом, у которого есть такая отметка. Сейчас на «Авито» есть несколько типов верификаций. «Документы проверены» — значок для частных лиц, прошедших проверку по паспорту, правам, «Госуслугам» или банковским ID.

Перед покупкой девять из 10 пользователей проверяют продавца. Чаще всего респонденты смотрят на рейтинг и изучают отзывы — так делают 75% опрошенных. Почти половина (44%) обращает внимание на то, как продавец отвечает в чате, 43% проверяют, есть ли у него значок верификации, а 41% смотрят на дату регистрации профиля.

Что касается общения, большинству важно, чтобы продавец давал четкие и информативные ответы (62%) и был готов отправить дополнительные фото или видео товара (58%). Также 54% отметили вежливость и доброжелательность, 33% — скорость ответов, а 26% — отсутствие попыток вывести диалог за пределы платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще