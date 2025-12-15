Разделы

В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза

МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Калининградской области за год выросло почти в два раза. Регион входит в двадцатку наиболее активных по темпам прироста таких устройств регионов в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшие темпы прироста по использованию интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) демонстрирует сфера ЖКХ. Здесь интеллектуальные датчики онлайн отслеживают показания приборов учета и автоматически передают информацию о расходе ресурсов. При возникновении аварийной ситуации на сетях система мгновенно оповещает специалистов, которые оперативно реагируют и не допускают или быстро устраняют случившиеся неисправности. Таким образом, М2М-технологии помогают не только сократить время восстановления ресурсоснабжения потребителей, но и профилактировать нештатные ситуации.

Также спрос на технологии без участия человека в Калининградской области за год значительно вырос в строительной отрасли, где они позволяют отслеживать состояние, местоположение и эффективность работы тяжелой техники в реальном времени, а также обеспечивать работу систем, отвечающих за безопасность на объекте.

Ритейл занимает третье место в регионе по приросту M2M-технологий, которые применяются для автоматизации рутинных операций, оптимизации цепочек поставок, повышения эффективности работы магазинов и улучшения качества обслуживания клиентов.

«Мы видим, что М2М-устройства на сети МТС в Калининградской области пользуются большим спросом, что отвечает высоким темпам цифровизации региона. Локальный бизнес активно внедряет цифровые решения для оптимизации своих процессов и снижения издержек. Наша задача — обеспечить надежную инфраструктуру для развития этого направления», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

