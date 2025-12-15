Разделы

Безопасность
|

Angara MTDR: человек – слабое звено в киберзащите компаний

В трети случаев (33%) злоумышленники получали первоначальный доступ в корпоративные сети, используя украденные или подобранные учетные данные, говорится в исследовании Angara MTDR. Исследование основано на расследованных инцидентах за 2024 г. – первое полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. Предоставляет комплекс услуг для защиты организаций от актуальных угроз на всех этапах атак (от первичной разведки и подготовки атаки до нанесения ущерба) внутри периметра и за его пределами, в т.ч. расследования, устранение последствий и восстановление ИТ-инфраструктуры, если инцидент уже произошел. Является корпоративным центром ГосСОПКА класса «А» и участником информационного обмена с ФинЦЕРТ.

Анализ кибератак показал значительный сдвиг в тактике хакеров: для первоначального доступа атакующие все чаще применяют существующие учетные данные, которые получают путем подбора к сервисам удаленного доступа, из утечек или с помощью ПО для кражи информации. Следующим по популярности методом стал вход в инфраструктуру через внешние службы удаленного доступа (25% эпизодов), на третьем месте — эксплуатация уязвимостей общедоступных приложений, на которую пришлось 17% от всех кибератак.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

Проникновение в чужие сети через взломанных подрядчиков (13%) заняло четвертую строку. Увеличение атак через доверительные отношения связано с открытыми для подрядчиков сетевыми доступами и незащищенным хранением учетных данных в уже скомпрометированных сетях. На пятом месте — фишинг (8%), который лидировал в предыдущие годы. Замыкает рейтинг компрометация цепочки поставок (4%).

«Подавляющее большинство случаев компрометаций связано с нарушением базовых правил кибергигиены — небезопасным хранением паролей и приватных ключей. На эти подтехники приходится около трети всех обнаружений, — отметил Артем Грибков, директор Центра киберустойчивости Angara MTDR. — Одним из самых популярных инструментов для сбора аутентификационного материала (логинов, паролей, ключей и токенов) все еще остается mimikatz — утилита для извлечения чувствительной информации из памяти в ОС Windows. Инструмент хорошо детектируется антивирусами, но из-за отсутствия должного мониторинга его запуск часто остается незамеченным. Атакующие также активно используют легитимные инструменты для восстановления паролей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще