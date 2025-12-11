Разделы

GdeRabota.ru запустил автоматическую генерацию видео к вакансиям

Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru представил новую возможность для работодателей — создание видеороликов на основе опубликованных вакансий. Об этом CNews сообщили представители GdeRabota.ru.

Теперь компании могут превратить текстовое описание своей вакансии в короткое, наглядное видео, которое помогает привлечь больше соискателей и выделить объявление среди других.

Алгоритм анализирует содержание вакансии: должность, обязанности, требования, условия и ключевые преимущества для кандидата. После этого система автоматически формирует видеоролик, в котором главное о вакансии рассказано в удобном и понятном формате: тематические визуальные элементы, анимация и озвучка.

Функция доступна всем пользователям с премиум-размещением, а также бесплатно, если работодатель делится ссылкой на вакансию на своей странице в социальных сетях.

Как получить видео вакансии? Необходимо создать новую вакансию бесплатно. При создании вакансии отметить галочкой «Хочу видео». Опубликовать вакансию. Видео автоматически появится в вакансии.

«Мы стремимся сделать коммуникацию между работодателями и соискателями максимально простой и эффективной. Генерация видео — это важный шаг, который позволяет компаниям представить свои вакансии наглядно и современно, а кандидатам — быстро познакомиться с предложением. Мы уверены, что эта технология поможет снизить время поиска как для работодателей, так и для соискателей», — сказала Екатерина Агаева, генеральный директор сервиса по подбору персонала GdeRabota.ru.

