Компания «Электрорешения» (бренд EKF) разработала типовое решение АВР 2в1 на контакторах

Инженеры компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, разработали типовое решение для АВР 2 в 1, подходящее для объектов II и III категорий надежности: административных зданий, ЖКХ, складов, небольших производств, торговых центров и социальных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Электрорешения».

В основу проекта легли контакторы серии КТЭ – надежные и долговечные коммутационные аппараты, доступные в широком диапазоне номинальных токов, оснащенные разнообразными аксессуарами, с возможностью быстрой замены катушек управления на 230 В или 400 В. В качестве контроллера используется PRO-Relay – компактный программируемый логический контроллер (ПЛК) для автоматизации различных технологических процессов в промышленности и других областях.

Защитными устройствами в данном решении выступают выключатели в литом корпусе ВА-99м с высокой отключающей способностью до 100 кА при 400 В, возможностью установки сигнальных и дополнительных контактов, расцепителей минимального напряжения, моторных приводов, а также блокировок и выносных ручек управления. Контроль параметров электросети осуществляет реле контроля фаз RKF-2s, способное обнаружить повышенное, пониженное напряжение, неправильную последовательность фаз и асимметрию по фазам.

