Утренники близко: продажи детских карнавальных костюмов выросли в несколько раз

В преддверии новогодних утренников аналитики «Авито Товаров» изучили динамику продаж детских карнавальных костюмов, а специалисты «Авито Услуг» выявили самых востребованных аниматоров. Оказалось, что продажи костюмов для девочек выросли в два раза, для мальчиков — в три раза, а спрос на аренду костюмов увеличился вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи карнавальных костюмов для девочек в ноябре 2025 г. в сравнении с октябрем этого же года выросли в два раза. Чаще всего покупали наряд снегурочки (на них пришлось 9% продаж) — в среднем за 1,3 тыс. руб. На втором месте — костюм лисички (5% продаж). Они в среднем стоили 1,2 тыс. рублей. Топ-3 замыкает костюм принцессы с долей 3% — их в среднем покупали тоже за 1,2 тыс. руб. Также в пятерку лидеров вошли костюмы ведьмочки и мышки с долями по 2%. Они в среднем стоили по 900 руб.

Самый заметный рост продаж также продемонстрировал костюм снегурочки — их стали покупать чаще в 4,5 раза. За ним следуют наряды феи и Красной шапочки — их продажи выросли в 3,5 раза. Покупали такие костюмы в среднем за тысячу и 800 руб. соответственно. Также в топ-5 по росту продаж — костюм лисички (рост х3 раза) и Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» (х2,5 раза). Последний покупали в среднем за 900 руб.

Костюмы для мальчиков за последний месяц стали покупать еще активнее — продажи выросли в три раза. Чаще всего приобретали наряд снеговика (на него пришлось 9% продаж). В среднем его покупали за 700 руб. На втором месте — костюм зайчика (7% продаж), он в среднем обходился в 600 руб. Третье место занимает образ пирата (6% продаж), он в среднем стоил 700 руб. Также в топ-5 — костюмы гусара и человека-паука с долями по 2%. Их покупали в среднем за 900 и 600 руб. соответственно.

Сильнее всего продажи выросли у костюма снеговика — в 13 раз. За ним следует костюм зайчика с ростом почти в шесть раз. В тройку лидеров вошел костюм Петрушки — его стали покупать чаще в 5,5 раз. В среднем он стоил 700 руб. Почти на столько же выросли продажи костюмов гусара и мушкетера — последний обходился в среднем в 800 руб.

Спрос на аренду карнавальных костюмов, по данным «Авито Услуг», за последний месяц вырос в два раза. Также на 18% вырос интерес к организации детских утренников. Кроме того, пользователи активно заказывают на детские праздники аниматоров в костюмах. За последний месяц заметнее всего вырос спрос на актеров, готовых сыграть для детей снежинку (в 4,5 раза), Снегурочку (в три раза) и Деда Мороза. Также пользователи активно интересуются аниматорами в костюмах Эльфа (в 2,5 раза) и Снеговика (в 2,5 раза).