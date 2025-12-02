Разделы

Какую подработку исполнители считают самой привлекательной

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали интерес исполнителей к предложениям частичной занятости. Согласно данным, в январе-октябре 2025 г. в России лидером по динамике откликов исполнителей стала позиция кладовщика — интерес к специальности на подработке вырос в 2,3 раза (+125%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей здесь составило около 34,5 тыс. руб/мес при неполной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Заметно вырос интерес и к подработке комплектовщиком — количество откликов исполнителей увеличилось в 2,2 раза (+120%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комплектовщики занимаются подбором и сборкой продукции для заказов покупателей. Средние предлагаемые вознаграждения за подработку для таких исполнителей составили около 28,6 тыс. руб/мес.

В топ-3 вошли и упаковщики — позицией интересовались более чем в два раза чаще, чем годом ранее (+112%). Упаковщики обеспечивают ручную или механизированную упаковку товаров. За такую подработку исполнители могли рассчитывать на вознаграждения порядка 25,3 тыс. руб/мес.

Самой высокооплачиваемой подработкой в январе-октябре 2025 г. оказалась позиция компьютерного мастера — среднее предлагаемое вознаграждение составило около 99,4 тыс. руб/мес. Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«Интерес к подработке продолжает расти: по данным исследования «Авито», более 19% опрошенных работающих россиян имеют подработку — в то же время около 33% планируют ее найти в ближайшее время. По данным сервиса, за январь–октябрь 2025 г. в целом по России количество откликов на предложения частичной занятости увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнители всё чаще выбирают формат частичной занятости, потому что он позволяет самостоятельно подбирать удобный график, объем задач и наращивать совокупный доход, а для бизнеса это способ точечно закрывать потребность во временном персонале», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

