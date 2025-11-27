Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» внедрил систему машинного обучения (ML) для автоматической обработки и классификации жалоб покупателей на потенциальный контрафакт. Технология позволяет сотрудникам оперативнее реагировать на обращения и при необходимости скрывать товары с площадки, что снижает шанс приобрести покупателю неоригинальный продукт и делает шопинг на маркетплейсе безопаснее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Благодаря комплексным мерам, включая работу алгоритмов, доля жалоб на контрафактную продукцию от общего числа заказов «Яндекс Маркета» продолжает сокращаться и сейчас составляет всего 0,08%.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
Цифровизация

ИИ точно определяет суть жалобы покупателя, даже если она сложно или некорректно сформулирована. Затем алгоритмы – при наличии других обращений – формируют подробный отчет по магазину и передают информацию специалисту службы контроля качества. Сотруднику остается перепроверить данные и принять окончательное решение о мерах в отношении продавца, вплоть до его блокировки. Ранее первичная обработка жалоб проходила полностью вручную.

«Система берет на себя рутину и помогает нам оперативно увидеть полную картину по продавцу и поступающим обращениям. Технология за то же время сортирует в 2,3 раза больше сообщений и предоставляет собранную информацию для принятия решений. Кроме того, это в 1,5 раза сократило финансовые затраты на их обработку», — отметили в «Яндекс Маркете».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще