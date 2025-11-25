Разделы

Дробить отпуска чаще предпочитают те, кто зарабатывает больше

Дробить отпуска чаще предпочитают те, кто зарабатывает больше. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно ТК России работник должен ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как россияне привыкли поступать со второй половиной? 36% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, четыре недели один раз в году либо два раза по две недели. Каждый четвертый делит вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды. 7% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов. 6% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 8% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

Мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком (38% против 34% среди женщин). Россиянки же чаще более склонны к дроблению отпуска на несколько частей (42% против 34% среди мужчин).

Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц (48%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 385. Время проведения: 17—21 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, чей отпуск составляет стандартные 28 календарных дней, хотя бы раз уже уходившее в отпуск. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

