Ozon интегрирует лид-формы в свою рекламную платформу

Маркетплейс Ozon анонсировал новый формат для кликаут-кампаний — лид-формы, которые позволяют внешним рекламодателям собирать заявки и контактные данные пользователей прямо внутри маркетплейса. Инструмент будет запущен в следующем году.

Лид-формы позволят внешним рекламодателям на Ozon работать с нижней частью воронки — собирать обращения, запросы на консультацию и регистрации на мероприятия. Пользователю будет достаточно нескольких кликов, чтобы отправить заявку, не покидая маркетплейс. Для брендов это — меньше потерь трафика и выше конверсия, для аудитории — нативный и удобный формат взаимодействия с рекламой.

Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon, сказала: «Рынок рекламы ищет новые точки роста. Сегодня брендам нужны каналы, где узнаваемость напрямую превращается в продажи. Именно на этом пересечении развивается digital-рынок 2026 г., и Ozon — одна из площадок, где этот переход уже произошёл. Мы строим систему полного цикла, которая помогает брендам видеть весь путь клиента — от клика до заявки».

Создать лид-форму можно будет прямо в рекламном кабинете Ozon, настроив поля и описание под конкретную задачу.