«Туту» даст путешественникам 14 дней на оплату билетов на поезд

Сервис путешествий «Туту» продлил отложенную оплату железнодорожных билетов. Теперь пассажиры могут в любой момент оформить нужное место по текущей цене, а оплатить билет — в течение 14 дней. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Услуга «Оплатить позже» работает на всех внутренних направлениях. Путешественник оформляет заказ и получает место по текущей цене. За три часа до окончания услуги «Туту» пришлет напоминание об оплате. Если не оплатить билет вовремя, заказ отменится.

«Исследования «Туту» показывают, что 90% россиян боятся, что стоимость железнодорожной поездки повысится ближе к дате отправления. А в пиковые сезоны, например, перед Новым годом, билеты еще и разбирают быстро. Отложенная оплата поможет путешественникам гибко планировать поездки и экономить при покупке билета», — отметили представители «Туту».

Оплатить билеты на поезд позже можно в мобильном приложении и на сайте «Туту». Стоимость услуги составляет от 99 руб. Если до отправления поезда осталось три дня, отложить оплату уже не получится.