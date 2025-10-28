Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта

Международный аэропорт Внуково, последовательно внедряя инновации для повышения эффективности и качества обслуживания, тестирует «Станцию BAGS поиск», разработанную АО «Авиакод», новую отечественную разработку для автоматизированной обработки инцидентов с зарегистрированным багажом пассажиров. Система использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать работу служб розыска багажа. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Внуково.

Ранее агентам приходилось вручную заносить данные о потерянном багаже в систему розыска. Теперь, благодаря «Станции BAGS поиск», достаточно поместить багаж в устройство, которое автоматически анализирует его параметры: размеры, форму, цвет, наличие повреждений, бирок и автоматически формирует максимально полный и точный кейс в системе розыска багажа «BAGS поиск». Данное решение призвано заменить зарубежные аналоги и превосходит их по функциональности.

Ранее, аэропорт Внуково внедрил новую услугу на своем официальном сайте, позволяющую пассажирам, путешествующим внутренними авиалиниями, самостоятельно оформлять заявки на розыск багажа в электронном виде. Новая функция упрощает и ускоряет процесс подачи информации о не прибывшем багаже. Теперь пассажирам не нужно лично обращаться в службу розыска багажа. Достаточно заполнить простую форму заявки, доступную на сайте аэропорта Внуково. После заполнения формы информация о розыске багажа будет автоматически направлена на указанный пассажиром адрес электронной почты. Кроме того, пассажиры смогут самостоятельно отслеживать статус розыска багажа в режиме реального времени на сайте bags-search.ru в любое удобное время. Новый онлайн-сервис призван повысить удобство и оперативность обслуживания пассажиров аэропорта Внуково, обеспечивая прозрачность и доступность информации о процессе розыска багажа.