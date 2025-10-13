Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Мах расширил функциональность групповых звонков

У создателя конференции появилась возможность регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», у участников — «Поднять руку», написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное». В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «подключиться к звонку». В этот момент у участников чата появится плашка «звонок в чате» с кнопкой «подключиться». Длительность видеоконференции не ограничена по времени и количеству участников. После окончания вызова пользователю будет предложено оценить качество звонка.

Групповые звонки стали доступны пользователям Мах в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила десять минут, группового — 58 минут.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

В России создан цифровой двойник всего населения страны

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще