Разделы

Техника
|

Новые блоки питания Adata XPG Pylon II

Блок питания XPG PYLON II — это блок питания нового поколения, разработанный в соответствии с новейшим стандартом Intel ATX 3.1. PYLON II обладает эффективностью 80 PLUS Bronze. Его конструкция с разъемом 12V-2x6 обеспечивает полную совместимость с высокопроизводительными компонентами нового поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Благодаря топологии LLC + 12VSR, PYLON II работает эффективнее и тише, и защищает ваш ПК надежнее, чем другие бронзовые блоки на топологии Double Forward.

Охлаждение осуществляется 135-миллиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником.

ada1.jpg

Adata

PYLON II оснащен восемью промышленными системами защиты от скачков напряжения, коротких замыканий и других неисправностей, а также способен выдерживать скачки энергопотребления видеокарты величиной до 235% от номинальной. На него предоставляется пятилетняя гарантия.

ada2.jpg

Adata
Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Акции гигантского российского ретейлера техники пошли под откос. Падение почти на 25% всего за сутки

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще