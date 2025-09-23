Новые блоки питания Adata XPG Pylon II

Блок питания XPG PYLON II — это блок питания нового поколения, разработанный в соответствии с новейшим стандартом Intel ATX 3.1. PYLON II обладает эффективностью 80 PLUS Bronze. Его конструкция с разъемом 12V-2x6 обеспечивает полную совместимость с высокопроизводительными компонентами нового поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Благодаря топологии LLC + 12VSR, PYLON II работает эффективнее и тише, и защищает ваш ПК надежнее, чем другие бронзовые блоки на топологии Double Forward.

Охлаждение осуществляется 135-миллиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником.

PYLON II оснащен восемью промышленными системами защиты от скачков напряжения, коротких замыканий и других неисправностей, а также способен выдерживать скачки энергопотребления видеокарты величиной до 235% от номинальной. На него предоставляется пятилетняя гарантия.