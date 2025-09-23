DCLogic реализовал проект безопасности для подземной техники в Арктической зоне

Системный интегратор с вендорским подходом DCLogic завершил проект внедрения системы предупреждения и блокировки движения погрузочно-доставочных машин (ПДМ) в опасных зонах на одном из рудников горно-добывающего предприятия в Анадырском районе Чукотского автономного округа. Решение предотвращает несанкционированный въезд техники в районы очистных пространств и рудоспусков, снижая риски аварий и травматизма. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Предприятие-заказчик столкнулось с двумя ключевыми рисками: неправомерным въездом спецтехники в опасные зоны и риском опрокидывания погрузочно-доставочных машин (ПДМ) при разгрузке породы в рудоспуски. Эти инциденты могли привести не только к несчастным случаям и травмам специалистов, работающих на руднике, но и к повреждению используемого оборудования. В связи с этим для обеспечения безопасности и соблюдения регламентов работ было принято решение о внедрении системы контроля и блокировки движения техники.

Система информирования о приближении к опасной зоне и блокировки движения машины при въезде в опасную зону использует бортовой ПК, а также Wi-Fi RFID-метки для создания зон оповещения вокруг техники. Для точной работы в условиях помех чувствительность системы настраивается через веб-интерфейс.

При приближении к опасному участку система обеспечивает подачу светозвукового предупреждения в кабину оператора, а при въезде в критическую зону — блокирует движение машины. При этом границы зон обозначены стационарными метками с возможностью оперативной перенастройки при изменении рабочих условий. В рамках проекта на погрузочно-доставочные машины устанавливались бортовые регистраторы данных и активаторы меток, а сами идентификационные метки размещались в непосредственной близости от края горизонтальных выработок перед рудоспусками.

Специалисты DCLogic реализовали весь проект за полгода. На первом этапе был выполнен шефмонтаж и пусконаладка трех комплектов системы блокировки движения в опасных зонах для погрузочно-доставочных машин. На втором — проведены работы по устранению замечаний в работе систем блокировки движения, выявленных в ходе эксплуатации ПДМ. При этом десять комплектов системы обнаружения и блокировки движения в опасных зонах были успешно введены в эксплуатацию в течение одного месяца без остановки основных работ заказчика. Кроме того, система функционирует на погрузочно-доставочных машинах трех различных моделей от разных производителей, что демонстрирует ее универсальность. В процессе выполнения работ было проведено обучение машинистов и служб эксплуатации по работе и обслуживанию системы.

Дополнительной задачей, поставленной заказчиком, стало создание платформы для будущего масштабирования функциональности системы с возможностью сбора данных о моточасах — времени функционирования двигателя под нагрузкой, а также о режимах эксплуатации техники и других показателях. Это позволит предприятию анализировать актуальные рабочие показатели и оптимизировать управление парком техники.

Кроме того, базовый функционал установленных бортовых контроллеров позволяет реализовать систему предотвращения столкновений техники и защиту от наезда на сотрудников. Для реализации этого решения DCLogic планирует оснастить технику и сотрудников специальными метками или тэгами.

«Наша главная задача была — защитить людей, которые работают под землей рядом с опасными участками. Мы не просто установили средства контроля, а создали систему, которая обеспечивает потенциал для развития цифровых систем на предприятии, — отметил Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic. — Проект показал, что даже в сложных подземных условиях можно эффективно внедрять современные системы безопасности без остановки производства. Для горнодобывающей отрасли — это один из ключевых показателей успешной цифровой трансформации. Ведь даже пять минут простоя техники на предприятии стоит несколько сотен тысяч и даже миллионы рублей ежемесячных потерь, поэтому главная задача цифровых решений быть парусом, а не якорем для бизнеса».