Александр Цыпкин выступит на GIS DAYS: искусство и кибербезопасность объединятся в «Октябре»

3 октября в московском кинотеатре «Октябрь» писатель и драматург Александр Цыпкин станет специальным гостем форума GIS DAYS (Global Information Security Days*). В этот день он обратится как к очным участникам, так и к онлайн-зрителям, представив своё видение на пересечении мира искусства и информационной безопасности.

Программа форума традиционно включает в себя культурную часть. В этом году лейтмотивом мероприятия стал кибертеатр, и в завершение деловой программы бизнес-дня для гостей выступит писатель и драматург Александр Цыпкин.

Выступления Александра Цыпкина — это синтез жизненных событий и высокого искусства. Истории, понятные любому, облечены в художественную форму, где каждая фраза имеет смысл. Это мероприятие станет не точкой, а запятой, после которой общество ещё крепче задумается об информационной безопасности, искусстве и их роли в жизни каждого из нас.

«Совмещение кибербезопасности и искусства кажется удачным решением и, думаю, было лишь вопросом времени, — комментирует Александр Цыпкин. — Одной из целей искусства всегда было отражение действительности через призму творчества, а информационная безопасность уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни».

Также на бизнес-дне форума вы сможете узнать:

  • как защитить искусственный интеллект;
  • о 7 шагах к реальной киберзащищённости;
  • об опыте театральных селебрити в ИБ и ИТ;
  • итоги прогнозов 2024 года от «ИБ-Пророков» и демонстрацию новых.

Подробнее — в программе на сайте форума: https://gisdays.ru/

Global Information Security Days* — дни глобальной информационной безопасности

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/10478330060

