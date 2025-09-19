В «Яндекс Go» появились панорамы улиц — с ними проще найти место, где будет ждать такси

Приложение «Яндекс Go» теперь показывает, как выглядит точка подачи на панорамах «Яндекс Карт». С помощью панорам найти место, где будет ждать такси, гораздо проще — можно заранее изучить улицу и запомнить ориентиры: вывески, приметные дома, остановки или подземные переходы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы осмотреться, достаточно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорамы в нижнем углу карты. Откроется изображение улицы — место, куда подъедет такси, будет отмечено на нем желтым пином. Панорамы охватывают радиус в 10 метров от точки подачи. После этого пользователь вызовет машину к выбранной точке и подойдет в уже изученное место. Панорамы доступны и для точек назначения — это пригодится тем, кто едет на такси в новый для себя район.

Благодаря панорамам пассажирам и водителям станет проще найти друг друга. Это сократит необходимость связываться и уточнять, куда подъедет машина. Пользователи совершали такие коммуникации более чем в 5,2 млн заказах в неделю. А около 1 млн заказов пассажиры делали заново, чтобы изменить место ожидания такси.

В «Яндекс Go» доступна библиотека с 11,3 млн панорам, отснятых панорамомобилями и пешими операторами. Они размещены на картах 735 городов и охватывают более 200 тыс. км дорог.