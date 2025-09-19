Разделы

Кадры Веб-сервисы
|

Почти в два раза вырос интерес россиян к подработке в социальной сфере

По данным «Авито Подработки», в I полугодии 2025 г. наиболее востребованными в социальной сфере позициями стали операторы колл-центров, специалисты поддерживающих специальностей, помощники по хозяйству, сиделки, зооняни и разнорабочие. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подработка и стажировки в благотворительных фондах, приютах, социальных службах, национальных парках, особых природных территориях становится одним из заметных направлений для поиска дополнительной занятости в России. Если раньше она ассоциировалась в первую очередь с волонтерством, то сегодня многие организации привлекают специалистов, в том числе временных, и предлагают оплачиваемые позиции. Среднее вознаграждение за такую занятость по стране составило 46,747 тыс. руб./мес.

Вырос и интерес исполнителей к социальным проектам: количество запросов контактов компаний в этой сфере с начала года увеличилось почти в два раза — на 91%. Все больше россиян ищут в работе не только материальные блага, но и важные для себя смыслы.

По данным всероссийского опроса, проведенного технологической платформой «Авито», для 75% молодых россиян важно, чтобы работа имела смысл и приносила пользу обществу. При этом около трети (28%) опрошенных считают именно пользу и качество продукта основным фактором выбора работы, а каждый пятый называет своим главным приоритетом миссию и ценности компании-работодателя.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Главная особенность работы в социальной сфере — необычная гибкость. Здесь редко существуют строгие должностные инструкции: один и тот же сотрудник может совмещать функции администратора, координатора проектов и специалиста по коммуникациям. Такая вовлеченность вместе с конкретными измеримыми результатами превращает работу не просто в дополнительный источник дохода, а в социальную миссию.

«Мы привыкли думать о благотворительных фондах как о сообществах волонтеров, помогающих тем, кому это необходимо. Но когда инициатива растет, добровольческих усилий становится недостаточно — фонды регистрируются как юрлица и начинают привлекать персонал. Особенность работы в них — в уникальной гибкости функционала. Созданные на волне энтузиазма, фонды часто развиваются без строгих регламентов, и поэтому каждая должность здесь предполагает широкий спектр задач, выходящий далеко за рамки стандартных должностных инструкций в коммерческом секторе. Это не просто подработка, а миссия, где важны личная вовлеченность и многозадачность», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

CNews — 25 лет лидерства

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще