«МТС Музыка» выяснила, какие треки чаще всего слушали летом

«МТС Музыка» определила, что слушали россияне этим летом. Самый популярный артист — рэпер Macan, а его совместный сингл с Бастой «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» покорил аудиторию сервиса, став треком сезона. Также пользователи чаще всего слушали Zivert и AY YOLA, что сделало их артисткой и группой лета соответственно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По числу прослушиваний релизов, вышедших в период с 1 июня по 27 августа, сервис вывел своих героев сезона. Артистом лета стал рэпер Macan Его альбом «Bratland», посвященный теме «братства», также выбился на первое место, а трек-дуэт с Бастой «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» звучал в наушниках и на колонках по всей стране, возглавив топ треков.

Артисткой лета, по подсчетам сервиса, стала певица Zivert. Среди музыкальных групп пользователи больше всего слушали башкирскую фолк-группу AY YOLA, чей этно-хит «Homay» в этом году завоевал сердца миллионов россиян. В рамках программы поддержки начинающих артистов «Нэйм» сервис отметил жизнь блаженным — новое имя, ярко ворвавшееся в сезон. Ну а фокус этого лета держал рэпер GUF — все его свежие треки стабильно попадали в Чарт «МТС Музыки.»

Мощную волну ностальгии вызвал трек Басты «Ночной дозор», став кавером лета. Трек рэпера записан для трибьюта группе Uma2rman — альбому «Звезды считают нас».

Что касается личных предпочтений, редакция сервиса рекомендует альбом «Ателье» хип-хоп исполнителя Кассеты, который состоит из 12 совместных треков с артистами разных жанров. Туда вошли такие треки как «Outdoor», записанный с Feduk’ом, «where is my day», созданный вместе с Антохой МС, и другие. Альбом собирался на протяжении двух лет.

Среди жанров, которые качали летом 2025 (по числу уникальных слушателей), абсолютным лидером стала поп-музыка. Следующий по популярности — рэп, за ним — танцевальная музыка, электронная музыка и, наконец, русский рок.

Этим летом еще больше людей стало выбирать «МТС Музыку»: число уникальных слушателей выросло на 54% по сравнению с летом 2024 г. Самым музыкальным месяцем стал июль (33,6%) — именно тогда больше всего пользователей нажимали на кнопку «слушать» в плеере. Далее с минимальным отрывом расположились июнь (33,22%) и август (33,18%).

