Twinby и «Сетка» от HH интегрировали в дейтинг приложение профессиональные аккаунты пользователей

Сервисы Twinby и «Сетка» (социальная сеть для профессионального нетворкинга от hh.ru) интегрировали новое решение в анкеты дейтинг-приложения. Теперь пользователи могут не только заводить романтические знакомства, но и находить полезные деловые контакты.

Обновление появилось в анкетах пользователей в разделе «Сфера работы». При указании деятельности владелец аккаунта может расширить описание своей должности в «Сетке» и добавить ссылку на аккаунт в личный профиль внутри Twinby — такая интеграция расширяет возможности пользователей дейтинг-сервиса и помогает им в поиске работы, профессионального коммьюнити и единомышленников в целом.

Отдельное внимание сервисы уделяют безопасности и качеству нетворкинга — так, для регистрации в Twinby пользователям необходимо пройти верификацию и психологический тест на совместимость, а в приложении «Сетки» профили участников постоянно проверяются на подлинность загружаемых данных о профессиональной деятельности. За счет этого сервисы с самого начала помогают им выстраивать коммуникацию, основанную на честности и доверии, а не вымышленных историях.

Основной фокус интеграции направлен на то, чтобы расширить точки соприкосновения пользователей и позволить им познакомиться не только с теми, кто показался привлекательным, но и с теми, с кем есть много точек соприкосновения.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

«Мы хотели, чтобы у людей было больше поводов для настоящего интереса друг к другу — не только внешний вид, но и то, чем человек живет и дышит. Новая интеграция с «Сеткой» поможет формировать у пользователей более полное представление об их собеседнике — и быстрее находить с ним что-то общее», — сказал Евгений Мамаев, Director of B2B Partnerships & Strategy Twinby.

«Вокруг нас есть множество интересных людей, случайные встречи с которыми могут колоссально повлиять на наше профессиональное развитие. В «Сетке» мы помогаем профессионалам находить друг друга и решать задачи с помощью нетворкинга. А с нашей коллаборацией мы добавили новую грань профилям в Twinby, чтобы найти точки соприкосновения было еще проще. Возможно, кто-то из пользователей сможет встретить не только любовь, но и расширить свой нетворк и узнать, что-то новое в своей профессиональной сфере», — сказала Татьяна Канонерова, СМО «Сетки».

