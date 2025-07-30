Благотворительное приложение запустило ИИ-сервис для подарка пожертвований в виде виртуальных цветов

Приложение Tooba запускает сервис «Tooba вместо цветов» для пользователей смартфонов. Новая функция открывает возможность поздравить близких, отправляя им в качестве подарка пожертвования и виртуальные цветы, созданные алгоритмами. Об этом CNews сообщили представители Tooba.

«Tooba вместо цветов» предлагает альтернативный подход к подаркам, сочетая персонализированные поздравления с благотворительностью. Пользователи смогут выбрать готовый дизайн виртуального букета или создать эксклюзивную композицию с помощью искусственного интеллекта. Эти цифровые букеты будут доставлены получателям на электронную почту и отобразятся и в их профили в приложении Tooba.

Функционал инструмента предусматривает создание индивидуальных ссылок и QR-кодов для подарков, возможность отслеживания статистики и персонализацию названия кампаний. Такой подход позволяет сделать вручение подарка интерактивным и значимым событием, будь то день рождения, свадьба или любой другой повод. В рамках организации праздника, инициатор может выбрать конкретный благотворительный сбор или фонд, которому будут направлены средства, либо предоставить дарителям свободу выбора организации-получателя.

Функционал сервиса, помимо отправки и получения подарков, предусматривает создание праздников добра — они могут быть приурочены к важным или радостным событиям, например, свадьбе или дню рождения.

Каждый праздник добра включает персональную ссылку и QR-код, по которым гости смогут отправить подарок виновнику торжества и вместе сделать ещё больше добра. Для удобства предусмотрены возможности персонализации и просмотра статистики. Организатор праздника может выбрать конкретный благотворительный сбор или фонд, которому будут направлены средства, либо предоставить дарителям свободу самим выбрать, кому помочь.

«Наша идея — создать сервис, который станет достойной альтернативой традиционным подаркам на праздники, таким как сладости, конверты с деньгами или букеты цветов. Мы верим, что “Tooba вместо цветов” станет столь же популярным и более значимым, ведь такой подарок несет в себе не только эмоции, но и помощь нуждающимся. Это возможность дарить радость и становится частью доброй инициативы, делая мир вокруг чуточку лучше», — сказал основатель Tooba Рамазан Меджидов.