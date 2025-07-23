«Авито Подработка»: 74% компаний среднего и крупного бизнеса активно привлекали временных исполнителей за последний год

В условиях динамичного рынка труда компании все чаще привлекают временных исполнителей, чтобы обеспечить гибкость в управлении ресурсами и адаптироваться к меняющимся условиям. Так, исследование «Авито Подработки» показало, что 74% компаний среднего и крупного бизнеса уже привлекают временных исполнителей, причем 63% планируют продолжать эту практику в ближайший год. Каждая пятая организация намерена увеличить долю временных исполнителей, особенно это характерно для среднего и крупного бизнеса, где спрос на временных исполнителей растет быстрее всего.

Тем не менее, исследование выявило различия в подходах к временной занятости в зависимости от размера бизнеса. Микро и малый бизнес привлекают в среднем от четырех до семи временных исполнителей в месяц, чаще на разовые задачи, такие как перевозка, погрузка или курьерские услуги.

«Средний и крупный бизнес чаще выбирают временную занятость на регулярной основе (54%) — например, на месяц с согласованным графиком (2/2). Микро и малые предприятия чаще ищут специалистов на разовые задачи (50%). Временная занятость продолжает набирать популярность как гибкий инструмент управления рабочими ресурсами. Основные драйверы привлечения временных исполнителей в среднем и крупном бизнесе — оперативное закрытие форс-мажоров (49%), сокращение простоев (35%) и оптимизация затрат (43%)», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

В то же время средний и крупный бизнес привлекают временных исполнителей в среднем 4,5 раза в месяц, делая акцент на регулярную и сезонную подработку. На сменные задания таким компаниям требуются грузчики (41%), водители (20%), сборщики (17%), уборщики (17%), консультанты (15%) и курьеры (14%), в то время как регулярная подработка больше закрывает потребность в специалистах по работе с клиентами (19%), менеджерах по продажам (17%), операторских профессиях (13%), разнорабочих и машинистах — по 9%.

При этом средний и крупный бизнес демонстрируют четкие предпочтения в длительности смен: 34% разовых смен длятся 7-8 часов, а среди исполнителей на регулярную подработку этот показатель достигает 42%.

Заметен контраст с малым бизнесом среди офисных исполнителей — если 44% временных офисных исполнителей в микро- и малом бизнесе работают до 4 часов в день, то в крупных компаниях таких всего 20%, а 45% выполняют полноценные 7-8 часовые смены. Средняя продолжительность смен временных исполнителей в сегменте рабочих и линейных профессий составляет 6,5 часов для разовых смен и 7,3 часа – для регулярных, что существенно превышает предпочтения самих исполнителей: по данным исследований, 42% из них выбирают задания продолжительностью до 4 часов.

При этом готовность быстро приступить к задачам — главный критерий как для микро и малого бизнеса, так и для среднего и крупного. Однако в последнем случае он значительно важнее (68% против 55% у малых предприятий).