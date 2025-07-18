Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Еще больше ИТ-специалистов смогут претендовать на ИТ-отсрочку

Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что предлагается

Теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию. Например, если обучение закончилось в январе, а диплом выдадут только в феврале, можно будет попасть в списки на отсрочку в весенний призыв.

Расширится перечень актуальных ИТ-специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие специальности.

Изменения не касаются осеннего призыва-2025.

Что изменится при подаче списков на отсрочку от срочной службы

Компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых ИТ-специалистами должностях. Если у ИТ-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания

Почему это важно

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

Изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в ИТ, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.

Минцифры продолжает совершенствовать механизм ИТ-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские операционные системы

Российскую радиоэлектронику лишили миллиардов господдержки. Объемы вливаний госсредств сократились вдвое

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Власти будут искать, кто последние 4 года нарушал нацрежим при госзакупках, и прикрутят гайки

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще