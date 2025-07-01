Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Купибилет»: запущена интерактивная карта достопримечательностей

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новую функцию – карту достопримечательностей, которая поможет заранее спланировать путешествие и выбрать интересные места в городе прибытия еще до покупки билетов. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Купибилет».

Теперь при выборе маршрута пользователи могут открыть карту и посмотреть, какие достопримечательности, музеи, парки, архитектурные памятники и культурные точки находятся в городе прилета, а также увидеть прогноз погоды. Для каждого объекта доступно краткое описание и указано его расположение, что позволяет составить туристический маршрут прямо во время бронирования.

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений
Телеком

Карта автоматически подстраивается под выбранный город и доступна как на сайте, так и в приложении, работает не только в онлайн, но и в офлайн-формате в мобильном приложении при предварительной установке области путешествия. В будущем не исключается добавление в карту построение маршрутов между городами (в том числе автомобильных), дополнение достопримечательностей: на карте появятся кафе и отели, а также будет реализована функция формирования личного маршрута и рейтинг от пользователей.

«Мы хотим, чтобы путешествие начиналось еще до покупки билета. Карта достопримечательностей позволяет заглянуть в город заранее, зарядиться на поездку, понять, чем он живет, и выбрать то, что действительно хочется увидеть. Это делает процесс планирования путешествия не только удобным, но и интересным, – сказали представители сервиса «Купибилет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Иностранным интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ

«Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса»

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще