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Цифровизация Внедрения
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«КамаПэк» автоматизировал снабжение

Компания «КамаПэк», производитель композитной тары и полимерных изделий, перешла на цифровую платформу B2B-Center для автоматизации своих закупок. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

При выборе платформы для автоматизации закупочных процессов «КамаПэк» руководствовался несколькими критериями: репутация и надежность партнера — компания искала проверенного и авторитетного оператора на рынке электронных торгов; широкий пул поставщиков — возможность расширить географию и ассортимент поставщиков, повысить конкуренцию; качественная техническая поддержка — важный аспект для бесперебойной работы и быстрого решения возникающих вопросов.

После успешного тестирования и оценки всех возможностей, «КамаПэк» принял решение о полном переходе на B2B-Center, входящий в ИТ-платформу В2В-РТС и обеспечивающий автоматизацию всего цикла закупок — от подачи заявок до заключения контрактов.

В рамках внедрения платформы «КамаПэк» создала брендированную страницу, которая стала инструментом для взаимодействия с поставщиками. На электронной площадке компания закупает сырье, материально-технические ресурсы, оборудование и комплектующие, необходимые для бесперебойной работы производства. Такой подход позволил не только упростить процедуры закупки, но и повысить их прозрачность и контроль.

На сегодняшний день «КамаПэк» провела уже более 50 процедур на сумму свыше 4,6 млрд руб. В планах — дальнейшее увеличение объемов торгов и расширение ассортимента закупаемых товаров.

«Выход на электронную торговую площадку позволил нам повысить конкуренцию в конкурсных процедурах и расширить географию поставщиков. Ключевым результатом стала существенная оптимизация затрат на закупки. Мы заинтересованы в новых взаимовыгодных контрактах и открыты к предложениям компаний», — сказали представители «КамаПэк».

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