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Совет директоров «Ростелекома» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам за 2024 год

20 июня 2025 г. совет директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP) принял ряд решений, связанных с проведением годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (собрание) по итогам 2024 г., в том числе:

Принял решение о проведении собрания, определил способ принятия решений собранием — заочное голосование, утвердил его дату — 24 июля 2025 г. — и повестку. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены по состоянию на 1 июля 2025 г., они имеют право проголосовать до 24 июля 2025 г. (включительно).

Рекомендовал собранию выплатить дивиденды по результатам 2024 г. в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа «А» в размере 6,25 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 руб. на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям предлагается выплатить 10,2 млрд руб. или 50% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2024 г., что соответствует положениям новой дивидендной политики на 2024–2026 отчетные гг., утвержденной ранее советом директоров.

Совет директоров также определил 13 августа 2025 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой собрания акционеров «Ростелекома».

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