Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Заводы и стройки: где проще трудоустроиться через своих

SuperJob выяснил, что 85% работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников. Охотнее рассматривают таких кандидатов в производственных и строительных компаниях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители одна тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

85% российских работодателей принимают на работу родственников сотрудников, количество лояльных компаний сейчас на семь п.п. больше, чем годом ранее. Только в 9% компаний таких кандидатов не рассматривают (в 2024 г. — в 16%): кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 75%, с численностью от 100 до тысячи сотрудников — 88%, а среди компаний, где занято более тысячи работников, — 90%.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (91%) и в строительных компаниях (86%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (75%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 181. Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153