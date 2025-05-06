Акционеры VK приняли решение о допэмиссии акций

МКПАО «ВК» (VK) сообщает, что акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала VK путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров (ВОСА), которое состоялось 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования.

В рамках допэмиссии VK планирует привлечь до 115 млрд руб., которые компания направит на снижение долговой нагрузки. Преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии VK предоставит всем текущим акционерам пропорционально принадлежащей им доле. Срок реализации преимущественного права составит 15 календарных дней с даты уведомления акционеров, которое VK сделает незамедлительно после регистрации выпуска акций Банком России.