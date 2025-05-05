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Женщины гордятся компанией, в которой работают, в 1,5 чаще мужчин

42% россиян гордятся компанией-работодателем, а 36% предпочитают не рассказывать о своем месте работы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

42% россиян гордятся компанией, в которой работают. 36% предпочитают не афишировать место работы. За 13 лет число гордящихся местом работы выросло на два п.п., а скрывающих — на четыре п.п. 22% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

Женщины гордятся местом работы чаще мужчин (50% против 34% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (45%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 39%). Не стыдно за свою компанию чаще россиянам с более высокими доходами (42% среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. рублей против 23% среди зарабатывающих до 50 тыс.).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 386. Время проведения: 21—28 апреля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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