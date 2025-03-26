Новый сервис «Расписание чартерных рейсов» от «Турвизора» — все для удобного планирования отдыха

«Турвизор» представляет новый сервис «Расписание чартерных рейсов», который упрощает поиск и бронирование пакетных туров. Теперь все необходимое для планирования отдыха — расписание полетов в разные страны, авиакомпании, туроператоры, длительность путевок — доступно в одном окне. Больше не нужно переключаться между вкладками или искать информацию, куда вообще можно полететь на отдых и купить тур: просто выберите город вылета, курорт и месяц поездки, а система сразу покажет дни вылетов по выбранным параметрам. Об этом CNews сообщили представители «Турвизора».

Расписание охватывает все популярные и актуальные направления и города вылета, где есть полетные программы туроператоров. С помощью этого сервиса пользователи смогут быстро сориентироваться, получится подобрать пакетный тур в желаемую страну или нет. Может быть, придется рассмотреть альтернативный аэропорт вылета, поскольку только там есть выбранное направление поездки на нужные даты.

«В последнее время мы наблюдаем интерес к чартерным программам у туристов, поскольку при бронировании тура с таким рейсом есть неоспоримые преимущества: он обычно дешевле регулярного, без пересадок и имеет фиксированную цену в составе путевки. При этом на рынке мы не встречали такого сервиса, который бы за считанные секунды показал полный обзор чартерных полетных программ туроператоров в привязке к разным городам России, курортам и длительности отдыха. Поэтому решили, что новое расписание чартерных рейсов будет полезным инструментом для планирования отпуска». – сказал Илья Юртаев, генеральный директор компании «Турвизор».