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Кредиты в России: каждый третий брал за последние полгода, 62% считают долговой ямой

Положительного мнения о кредитах в 3,5 раза чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За последние шесть месяцев кредитами воспользовался каждый третий россиянин (32%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (34% против 30% соответственно).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков россияне в возрасте от 35 до 45 лет (39% из них кредитовались в последние полгода).

62% россиян считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 14% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (16% против 13% соответственно). Положительное мнение о кредитах в 3,5 раза чаще высказывают те, кто ими пользовался (29% против 8%).

Кредитные ставки растут, и россияне все чаще критикуют систему кредитования физических лиц. 18 лет назад граждан, позитивно относящихся к кредитным инструментам, было почти в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 509. Время проведения: 10—26 февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов

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