«Яндекс» обновил дизайн главной страницы

«Яндекс» обновил дизайн главной страницы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» представил обновленный дизайн главной страницы ya.ru в десктопной и мобильной версиях. Он стал более минималистичным: в оформлении теперь используются только три цвета — серый, белый и красный. Поисковая строка стала лаконичнее и лишилась желтой обводки. Иконки прогноза погоды и курсов валют также обновились и стали унифицированными, а логотип «Яндекса» теперь размещается прямо в поисковой строке.

Обновление уже доступно всем пользователям.