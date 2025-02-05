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В Подмосковье автоматизировали проверку льгот для школьников

На региональном портале сервис проверки льготных категорий подключили к услуге «Скоро в школу». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства пользователей в онлайн-услугу внедрен сервис предпроверки льготных категорий детей. При подаче заявления он автоматически определяет льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую социальную выплату. Если ребенку уже назначена выплата в текущем году, информация об этом отображается на экране», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Комплексная услуга «Скоро в школу» позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами. При этом подать заявление можно одновременно сразу на всех детей в семье.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Выплаты производятся один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам перед началом учебного года – в августе.

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