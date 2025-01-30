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Каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребенок продолжит учебу в вузе

Выбирая колледж для ребенка, родители чаще всего ориентируются на его интересы и способности, а также востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплаты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Старт карьеры приняли участие родители девятиклассников, поступающих в колледжи в 2025 г., и родители выпускников колледжей 2025 г. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

При выборе колледжа для будущего выпускника девятого классов родители чаще всего ориентируются на интересы и способности ребенка (каждый третий опрошенный). 18% родителей принимают во внимание востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплат в сфере. Качество обучения и преподавательский состав в числе наиболее важных характеристик колледжа указали по 9%. 7% родителей ориентируются на отзывы об учебном заведении. Еще столько же выбирают колледж ближе к дому. Место колледжа в рейтингах средних профессиональных учебных заведений важно 6% опрошенных. Каждый двадцатый прежде всего принимает во внимание информацию о количестве бюджетных мест и стоимости обучения. Еще 5% ориентируются на имидж и престиж колледжа. 4%, выбирая колледж, принимают в расчет возможность дальнейшего поступления в вузы, отдавая предпочтение заведениям на базе университетов. 3% родителей ищут информацию о проходных баллах прошлых лет. 2% изучают программу обучения. Еще 2% важно наличие общежития. Среди других не столь популярных параметров выбора — хорошая материально-техническая база, размер стипендии, возможность учебы дистанционно, сотрудничество с предприятиями и проч.

Обсуждая поступление в колледж, матери чаще ориентируются на пожелания и способности ребенка, отзывы выпускников, а также местонахождения учебного заведения. Отцы — на востребованность профессии на рынке и потенциальный размер зарплаты, а также на преподавательский состав.

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Опрос родителей будущих выпускников колледжей 2025 г. показал, что матери и отцы чаще всего рассчитывают на продолжение ребенком учебы в вузе. 34% родителей сообщили, что их ребенок будет поступать летом на дневное отделение. Дети 18% опрошенных планируют подавать документы на вечерние или заочные отделения вузов и найти работу. У 19% респондентов дети не будут продолжать учебу и выйдут на работу после окончания колледжа.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 312. Время проведения: второе декабря 2024 г. — 29 января 2025 г. Исследуемая совокупность: родители девятиклассников, поступающих в колледжи в 2025 г. Размер выборки: одна тыс. респондентов

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