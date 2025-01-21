«Авито Работа»: профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях

Аалитики «Авито Работы» подвели итоги уходящего года и оценили, как изменился спрос на работников креативных индустрий. Данные показали, что по итогам 2024 г. лидером по приросту предложений о работе стала профессия актера — за последний год этих сотрудников стали искать в два раза (+109%) активнее. Средняя стартовая предлагаемая зарплата для кандидатов составила 52,8 тыс. руб. при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также значительно по сравнению с прошлым годом возросла потребность работодателей в видеомонтажерах (+67%) и вокалистах (+46%). Новым сотрудникам с минимальным опытом работы работодатели предлагают в среднем около 66,3 тыс. руб. и 40,9 тыс. руб. в месяц соответственно.

Среди креативных специалистов также высок интерес к архитекторам — год к году количество предложений для них выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Начинающие архитекторы могут рассчитывать в среднем на 88,3 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.

При этом значительнее всего выросли средние зарплатные предложения для видеомонтажеров — за год увеличение составило 42%, достигнув 66,32 тыс. руб. в месяц для сотрудников с опытом работы до одного-трех лет. Больше чем на треть увеличились средние предлагаемые зарплаты начинающих звукорежиссеров (+35%). Теперь специалистам на стартовых позициях предлагают порядка 41,2 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.