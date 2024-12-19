Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

VK: рекламодатели смогут улучшить продвижение мобильных приложений

В «VK Рекламе» стал доступен таргетинг на категории мобильных приложений. Пользователь может выбрать одну из категорий (например, «игры» или «финансы») и таргетировать рекламу на тех пользователей, которые интересуются приложениями в этой тематике. Аудитории можно формировать из категорий операционных систем iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рекламодатель может таргетировать свою рекламу на всех пользователей, которые когда-либо установили похожие приложения, либо только на тех, кто пользовался ими в определенный временной период (до 180 дней). Таким образом, рекламодатели смогут более фокусно находить свою целевую аудиторию, которая уже проявляла интерес к похожим приложениям и с высокой долей вероятности заинтересуется рекламируемым мобильным софтом.

targeting_na_kategorii.jpg

VK
VK: рекламодатели смогут улучшить продвижение мобильных приложений

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

Объем рынка кибербезопасности в России по итогам 2024 года составит почти 600 миллиардов рублей

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще