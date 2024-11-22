ООО «МТК-Логистик» ускорила контакт с клиентами в 3 раза с помощью сайта

ООО «МТК-Логистик» — международная логистическая компания. С 1999 г. она предоставляет полный спектр услуг по транспортировке грузов любой сложности и комплексному сопровождению сделок, включая подготовку документов, организацию таможенного оформления и контроль всех этапов доставки. МТК Group осуществляет авиа, морские, автомобильные и железнодорожные перевозки, являясь надежным поставщиком товаров из Европы, Китая и других стран мира. С ростом запросов на консультации по услугам, а также на тарифы и контакты возникла острая необходимость в создании сайта. Он был нужен не только для удобного взаимодействия с клиентами, но и для поддержания имиджа компании и демонстрации ее надежности. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Интернет-площадка планировалась как информационный и коммуникационный ресурс. Важно было, чтобы сайт соответствовал современным требованиям эффективности и предоставлял возможности для создания блоков с часто задаваемыми вопросами и форм обратной связи.

Для создания сайта выбрали разработчиков из «Гэндальф», опираясь на положительные отзывы и рекомендации партнеров, которые высоко оценили подход и оперативность в решении задач опытных сотрудников организации.

Представители МТК Group с самого начала имели четкое представление о том, каким должен быть сайт: простым в навигации, структурированным и понятным для каждого пользователя. Разработчики предложили несколько шаблонов, соответствующих этим критериям, и совместно с руководством заказчика адаптировали выбранный вариант.

В рамках сотрудничества за один месяца был разработан сайт, а также обновлен логотип компании, который стал более современным.

Проект включал адаптацию всех элементов сайта под новый корпоративный стиль, что создало целостный и профессиональный образ предприятия. Сайт дополнили реалистичными и уникальными изображениями, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Описание услуг было структурировано и изложено в обновленном стиле. Теперь каждый раздел оформлен так, чтобы пользователи могли легко находить нужные данные и получать полное представление о возможностях компании.

Кроме того, специалисты «Гэндальф» разработали маркетинговые материалы, такие как фирменный бланк и визитки, буклеты для распространения ознакомительной и контактной информации среди потенциальных клиентов и партнеров. Были созданы макеты для ресепшена и ролл-апов для мероприятий.

После запуска сайт был взят на сопровождение «Гэндальф», специалисты регулярно дорабатывают его содержание в соответствии с техническими заданиями от представителей МТК Group.

На сегодняшний день компания использует сайт как основной источник для круглосуточного взаимодействия с пользователями из любого региона, что значительно расширило целевую аудиторию. Также теперь с помощью аналитики на сайте можно отслеживать поведение клиентов и делать выводы для оптимизации работы сайта. За два месяца с запуска сайта количество уникальных пользователей достигло 1,405 тыс., а средняя продолжительность времени на сайте – одна мин 22 сек. Эти показатели наглядно демонстрируют эффективность интернет-площадки и ее положительное влияние на развитие предприятия.

Директор МТК Group отметил: «Нам было важно разработать сайт, чтобы посетителям было удобно использовать его для получения информации о наших услугах, а также для формирования узнаваемости и укрепления доверия. Создание такой площадки значительно ускорило коммуникацию с заказчиками, и снизило нагрузку на наших специалистов. Изначально мы обратились в «Гэндальф» за разработкой сайта, а в итоге проделали большую работу по редизайну фирменного стиля и оформлению маркетинговой продукции. Очень удобно, когда все услуги оказывает одна компания. В дальнейшем мы совместными усилиями планируем развивать и расширять функционал для привлечения органического трафика и увеличения базы клиентов».