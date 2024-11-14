Исследование: большинство ИТ-специалистов обращаются к коучам для повышения самооценки

Сервис карьерного коучинга *insight провел исследование с целью выяснить отношение россиян коучингу, определить ключевые стереотипы и оценить первый опыт работы с коучем. Из представителей ИТ-сферы 63% готовы обратиться к коучу для поддержки в условиях стресса или выгорания, а 47% ожидают, что специалист поможет повысить самооценку. Об этом CNews сообщили представители *insight.

Осведомленность и стереотипы: как россияне воспринимают коучинг сегодня

Исследование показало, что 93% россиян хотя бы раз слышали о коучинге. Каждый второй ИТ-специалист знает о коучинге, формулируя, что это форма помощи в достижении личных и профессиональных целей. При этом треть представителей ИТ-сферы считает, что существует мнение, что все коучи предлагают одинаковый подход для всех клиентов, не вдаваясь в подробности кейса, и это мешает людям найти подходящего специалиста. Среди других предубеждений респонденты отмечают, что коучинг подходит только для тех, кто переживает кризис (26%) и не отличается от психотерапии (18%). Также 12% ИТ-специалистов полагают, что коучинг предназначен исключительно для топ-менеджеров.

«Рынок коучинга нуждается в прозрачности. Наш опрос показал, что многие не различают инструменты и услуги, поэтому часто путают коучинг с другими формами поддержки, например, с психотерапией. В то же время потребность во внешней помощи продолжает расти. Здесь встает вопрос навигации рынка — результат будет только тогда, когда человек попадает к нужному специалисту. Ориентир здесь могут дать только сами специалисты. Например, 10–15% обратившихся к нам мы рекомендуем воспользоваться другим, более уместным и эффективным в данный момент инструментом. Однако это не значит, что дальше человек сам разбирается, куда ему идти — мы даем рекомендации, на что важно обратить внимание при выборе инструмента и какие варианты могут подойти конкретно этому клиенту. Такой подход позволяет избежать разочарования и получить ту помощь, которая будет по-настоящему эффективной», — сказала Дарья Кирова, соосновательница сервиса карьерного коучинга *insight.

Сегодня россияне связывают коучинг с множеством различных понятий (вопрос предполагал множественный выбор). 60% ИТ-специалистов видят в нем тренинги личностного роста, а 36% — инструмент для поддержки и мотивации. В тройку лидеров в ассоциативном ряду также вошел тезис о том, что «коучинг — это инструмент для развития мышления» (28%).

Мотивы и барьеры обращения к коучу

Несмотря на стереотипы, ИТ-специалисты активно ищут новые инструменты для профессионального развития. 63% готовы обращаться к коучам при выгорании, столько же — в условиях стресса, 44% — при отсутствии уверенности в себе, а 31% — при необходимости принятия решений (вопрос также предполагал множественный выбор).

«Многие люди обращаются к коучам, не имея четкого запроса, и это абсолютно нормально. В *insight мы видим, что большинство клиентов приходят с неясным представлением о своих целях — они не всегда знают, чего хотят или куда двигаться дальше. Это не барьер, а скорее возможность: задача коуча — помочь им найти ориентиры, наметить направления для развития и дать понятные инструменты для достижения целей. В основе коучинга лежит системный подход — это, своего рода, аутсорсинг процессов мышления. Иными словами, коуч помогает выстраивать алгоритмы действий, корректировать курс и структурировать мысли. Дальше эти инструменты можно адаптировать под любые запросы», — сказала Наталья Рогова, соосновательница сервиса карьерного коучинга *insight.

Оценка первого опыта работы с коучем

Лишь 11,6% россиян и из них 8% ИТ-специалистов обращались к коучу хотя бы раз, что подтверждает низкий уровень осведомленности об этом инструменте. Среди причин, мешающих обратиться к коучу, респонденты отметили высокую стоимость услуг (55%), недоверие к эффективности коучинга (39%) и трудности в поиске проверенного специалиста (35,3%). Также 27,3% указали на нехватку информации о квалификации экспертов, 23,5% — на непонятные критерии оценки, а 18,9% — на сложность в оценке результатов работы коуча. Вопрос предполагал множественный выбор, и выявленные факторы подчеркивают необходимость работы над прозрачностью и доступностью в индустрии.

47% ИТ-специалистов из тех, кто хотя бы раз обращался к коучу, в качестве результата ожидали от работы со специалистом повышения самооценки. 46% — плана действий для достижения карьерных целей. 41% респондентов ожидают от работы с коучем новых идей и перспектив.

Среди тех, кто имел положительный опыт работы с коучем (67%), наблюдается значительное улучшение качества жизни, и 78% из этой выборки готовы рекомендовать коучинг друзьям и коллегам, подчеркивая свою удовлетворенность и доверие к этому инструменту.

39% ИТ-специалистов нашли своего первого коуча через рекомендации знакомых, 18% — через поиск в профессиональных ассоциациях, столько же предложениями специализированных онлайн-платформ с релевантными экспертами.