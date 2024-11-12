«Авито Работа»: сфера строительства стала лидером по приросту вакансий и самым высоким зарплатным предложениям за III квартал 2024 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий в самых высокооплачиваемых отраслях за III кварталы 2023 и 2024 гг. и выяснили, что больше всего новых вакансий за год появилось в строительстве — спрос на специалистов вырос почти в 1,5 раза (+48%), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 90,55 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также значительный прирост вакансий отмечен в других высокооплачиваемых направлениях. Так, за год на 42% увеличилось количество вакансий для инженеров и специалистов в области науки, и при полном графике работы соискателям в этом сегменте предлагают в среднем 81,57 тыс. руб. в месяц.

На 34% вырос спрос на водителей и операторов спецтехники, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей составила 96,75 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

В числе отдельных высокооплачиваемых профессий с наибольшим приростом вакансий оказалась позиция стикеровщика: работодатели стали искать таких специалистов в 2,5 раза (+146%) чаще, чем годом ранее, а соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 116,63 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Также в два раза за год увеличилась потребность в бетонщиках (+104%), а кандидатам на эту вакансию предлагают в среднем около 118,8 тыс. руб. в месяц.

На 94% больше новый вакансий стало для фасадчиков. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции составляют 136,3 тыс. руб. ежемесячно.