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Обновление «Р7-Графика»: делаем наброски, используем слои

В новой версии «Р7-Графика» добавлены два новых инструмента, которые упрощают создание схем и улучшают управление сложными проектами. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Режим «Набросок» для быстрых схем и идей

Одно из ключевых нововведений — режим «Набросок», который предоставляет быстрый доступ к созданию заметок и рисованию диаграмм. Этот режим помогает фиксировать идеи, создавать схемы и планировать. Он особенно полезен, когда необходимо быстро показать коллегам или партнерам идею в простой и наглядной форме.

Наброски доступны в десктопной версии «Р7-Графика», поэтому с ними можно работать и без интернета, например, в самолете во время деловой поездки или в местах с нестабильным подключением.

Режим можно включить в меню «Дополнительно», в пункте «Внешний вид редактора».

Управление слоями

Пользователи могут перемещать выделенные элементы между слоями с помощью контекстного меню. Это упрощает работу с крупными диаграммами, позволяя удобно редактировать разные части схем и графиков. Управление слоями особенно полезно при работе с большими проектами. Например, разным отделам компании будет полезно скрывать или отображать разные данные для своих задач.

Воспользоваться функцией просто: в контекстном меню выделенной фигуры выберите опцию «Переместить на слой». После этого появится список доступных слоев, из которого можно выбрать нужный. Перемещать фигуры между слоями можно и через стандартную панель выбора слоев.

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