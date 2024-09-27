«Пятница» запускает интерактивный пульт для ТВ

С помощью приложения зрители «Пятницы» смогут влиять на эфир — голосовать за участников и альтернативный финал шоу (впервые эта технология была протестирована в шоу «Тревел-Баттл», где зрители голосовали за ведущего и лучший маршрут); получать доступ к эксклюзивным материалам со съемок, не вошедшим в эфир; участвовать в розыгрышах и кастингах в проекты «Пятницы». Об этом CNews сообщили представители «Пятницы».

Внутри приложения разработана бонусная система. Зрители смогут получать за активность виртуальные коины и обменивать их на мерч и денежные призы.

Кроме того, в приложении можно будет подписаться на любимые шоу и получать пуш-уведомления о выходе новых серий.

Пользователи приложения автоматически станут членами клуба «Пятницы» и будут участвовать в программе лояльности: копить баллы за просмотры канала и участие в интерактивах, и обменивать их на призы и подарки от партнеров.

К программе лояльности смогут присоединиться любые бренды, готовые предоставить специальные предложения для зрителей «Пятницы».

Интерактивный пульт для ТВ разрабатывается командой «Пятницы» совместно с агентством ONY и планируется к запуску в конце 2024 г.