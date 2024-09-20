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БИП-КЛУБ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

17 октября Клуб «Безопасность информации в промышленности» (БИП-Клуб) и ПАО «ГМК «Норильский никель» проводят большую встречу для участников рынка информационной безопасности: «БИП-КЛУБ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. РЫНОК ИБ ГЛАЗАМИ ЗАКАЗЧИКОВ».

Вопросы для обсуждения:

  • Практики эффективного партнерства в сфере ИБ
  • Ожидания компаний-заказчиков. Чего не хватает рынку?
  • Что включает зрелая система ИБ?
  • Предварительные итоги процесса импортозамещения в ИБ

Участниками мероприятия станут представители компаний-членов БИП-Клуба, компаний-вендоров и интеграторов в сфере информационной безопасности, представители отраслевых регуляторов и ключевые игроки рынка.

Участие бесплатное. Заявки на участие принимаются до 1 октября 2024 года по адресу bip-club@nornik.ru.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

Автономная некоммерческая организация Клуб «Безопасность информации в промышленности» создана в 2017 году по инициативе ПАО «ГМК «Норильский никель». Это объединение руководителей структур, отвечающих за обеспечение информационной безопасности в крупнейших российских компаниях – лидерах в своих отраслях и флагманах рынка.

За 7 лет работы БИП-Клуб стал признанной площадкой для обсуждения актуальных вопросов безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, обмена опытом и лучшими практиками по защите информационных систем индустриальных компаний.

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