«Яндекс» опубликовал бесплатный курс о работе с запросами пользователей в «Поиске»

«Яндекс» опубликовал бесплатный мини-курс о способах работы с поисковыми запросами пользователей для привлечения органического трафика. Ведущий курса — Михаил Сливинский, амбассадор интернет-площадок в «Поиске». Курс позволяет узнать, как по запросам пользователей в «Поиске» оценить потребительский спрос, найти релевантные запросы, проверить их эффективность и выбрать оптимальные варианты, а затем на основе этих данных создать посадочную страницу. Всё это поможет продвигать свой сайт и привлекать на него пользователей.

В курсе содержится информация о том, как эффективнее использовать органический трафик для продвижения, как оценивать преимущества в своей нише для пользователей, как проанализировать рынок по запросам пользователей в Поиске и как продвигать свой сайт, если неизвестно, с чего начать.

Посмотреть курс в формате видео или текста можно в новом разделе «Обучение» в «Вебмастере».