Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Единовременную выплату из маткапитала можно оформить на «Госуслугах»

Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. руб., эти средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия получения выплаты: оставшаяся сумма маткапитала не превышает 10 тыс. руб.; завершены все остальные запланированные выплаты, например на ребенка до трех лет.

Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через «Госуслуги». Средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/