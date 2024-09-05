RobotPlusPlus представил нового робота-уборщика HighMate C20, незаменимого в морской индустрии

RobotPlusPlus, инженерная компания, разрабатывающая роботов для выполнения задач на высоте, представила робота-уборщика грузовых трюмов HighMate C20. Новое устройство сочетает в себе возможности трех человек в задачах, связанных с уборкой грузовых трюмов. Об этом CNews сообщили представители RobotPlusPlus.

Решение доступно российскому бизнесу.

Устройство призвано повысить надежность и эффективность операций по очистке грузовых трюмов, а также обеспечивает безопасность при использовании в большинстве морских условий. Пылесос способен обработать до 95% поверхности трюмов, обладает последовательной системой очистки, а также позволяет морякам освободиться от опасностей ручной уборки на высоте.

RobotPlusPlus RobotPlusPlus представил нового робота-уборщика HighMate C20

HighMate C20 оснащен пятью мощными соплами высокого давления (500 бар), которые быстро очищают поверхность с шириной 1 м. Его максимальное рабочее давление в 100 раз превышает давление традиционного пожарного рукава, что позволяет очищать до 500 кв. м.в в час. Робот удивительно прост в управлении: большинство моряков могут освоить основные функции HighMate C20 за 10 минут или меньше.