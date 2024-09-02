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Digital-агентство «Адикт» анонсировало запуск нового бренда

«Адикт» сфокусируется на ключевой экспертизе по разработке дизайна для крупных брендов, а маркетинговое направление будет развиваться под новым брендом «Адикт Маркетинг». Об этом CNews сообщили представители «Адикт».

Digital-агентство «Адикт» — российская компания со специализацией в функциональном дизайне и маркетинге. В портфолио компании проекты для 2ГИС, «Леруа Мерлен», FirstVDS, Сбербанка и др.

В рамках стратегического разделения бизнес-направлений компания «Адикт» продолжит заниматься разработкой технологичного дизайна и брендинга для бизнеса и федеральных брендов, а «Адикт Маркетинг» станет маркетинговым агентством с фокусом на performance-направлении.

По словам директора Антона Паймышева, решение разделить два направления работы стало логичным и планомерным шагом в развитии компании.

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«Мы пришли к понимаю, что четкое разделение этих двух направлений позволит оптимально использовать накопленный потенциал и эффективно развивать каждое из них отдельно, исходя из стратегических целей и ключевых клиентов», — отметил Антон Паймышев.

Завершение процесса по разделению брендов намечено на сентябрь 2024 г. В ближайших планах компании — открытие новых офисов в Санкт-Петербурге и Москве.

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