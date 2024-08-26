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«Яндекс Маркет» передал полное управление контентом о товаре продавцам

У всех продавцов, которые торгуют на «Яндекс Маркете», появились собственные карточки товаров — маркетплейс полностью перестал объединять контент от разных поставщиков на одной общей карточке. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Теперь продавцы будут управлять всем контентом только по своему усмотрению: определять категорию товара, менять описание и название, самостоятельно или автоматически заполнять характеристики, добавлять или удалять фотографии и многое другое. Благодаря обновлению партнёры смогут создавать и развивать уникальные карточки и растить продажи только собственных товаров.

«Маркет» изменил подход к управлению контентом, чтобы удовлетворить запросы продавцов. Из-за общих карточек в описании товара одного партнёра могла появляться неактуальная информация от других продавцов, а контент, который он загружал самостоятельно, мог отображаться в чужих карточках. Чтобы этого не происходило, продавец также сможет запретить другим партнёрам копировать контент в настройках работы с карточками.

Также «Маркет» подскажет, насколько хорошо заполнена карточка товара. Например, понятное ли название выбрал продавец, подробно ли описал товар, качественные ли добавил изображения и видео и все ли характеристики перечислил. Каждую карточку алгоритмы «Маркета» оценят от 1 до 100 — чем лучше будет оценка, тем выше товар поднимется в поисковой выдаче. Качество карточки стало одним из ключевых факторов ранжирования предложений в поиске «Маркета». Он влияет на место в выдаче так же, как описание товара, персональные предпочтения пользователя, цена, популярность среди покупателей, срок доставки и рейтинг магазина.

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