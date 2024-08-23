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BandLink запустил индустриальные исследования BandLink Research

Сервис для артистов BandLink запустил индустриальные исследования BandLink Research. Новое направление охватывает музыкальную индустрию, определяя и раскрывая факторы, которые способствуют росту популярности и доходов артистов. Первое исследование посвящено суперфанам и их важности в творчестве артистов. Сервис провел его совместно с командой «Яндекс Музыки». Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Суперфаны — это пользователи, которые послушали минимум три трека артиста за последние 28 дней. Они составляют малую долю всей аудитории музыканта, но генерируют больше прослушиваний. До 50% слушателей новой музыки артиста в первую неделю после релиза — это суперфаны. В среднем за месяц они включают музыку любимого исполнителя в пять раз чаще, чем обычный слушатель, а значит, способствуют увеличению его заработка от прослушиваний.

Один из главных факторов роста числа суперфанов, как показывает исследование BandLink — частота выхода нового материала. Каждый новый релиз позволяет расти суперфанам в среднем на 10% спустя месяц после его выхода. А если артист выпускает как минимум четыре новинки в год, то в среднем число суперфанов растет в четыре раза быстрее по сравнению с тем, у кого за это время вышел только один релиз.

Важный пункт — напоминание своим слушателям о скором выходе песни или альбома, так как больше половины пользователей, сохранивших себе будущий релиз артиста — суперфаны. Суперфанам, как и обычным слушателям, важны напоминания о скором выходе трека или альбома — тогда их активность больше, показывает анализ аудитории «Яндекс Музыки». У сервиса есть специальный инструмент «Будущий релиз», позволяющий слушателям узнать о выходе новой музыки: заранее добавить её в коллекцию и получить уведомление в день премьеры. Так артист повышает вероятность того, что его новые треки послушает как можно больше поклонников в первое время после выхода.

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«Результаты нашего исследования показали, что суперфаны склонны поддерживать и интересоваться артистом даже за пределами стримингов. Эта часть аудитории составляет бо́льшую долю посетителей концертов, в среднем на них приходится около 60% купленных билетов. Примерно такая же ситуация с донатами. Подавляющая доля среди всех донатеров в «Яндекс Музыке» (67%) — суперфаны. А размер их поддержки на 30% выше, чем у обычных слушателей. Подключив донаты, артисты могут получать материальную поддержку от своих фанатов для достижения творческих целей», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов «Яндекс Музыки» и BandLink.

В рамках исследований BandLink Research планирует использовать обезличенные данные сервисов «Яндекса», а также открытые внешние источники данных.

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